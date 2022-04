El mandamás de la ANFP aseguró en su vuelta a Chile que "según Vidal (Arturo), Pellegrini no quiere venir a Chile".

Pablo Milad y Francis Cagigao pusieron manos a la obra y comenzaron a buscar al próximo entrenador de la Selección Chilena, todo tras la salida de Martín Lasarte, quien se despidió en conferencia de prensa con los diversos medios.

El mandamás de la ANFP llegó esta mañana a nuestro país, luego de participar en una serie de eventos junto a los diversos presidentes de la Conmebol, entre los que destacó: el sorteo del Mundial Qatar 2022.

Ya en suelo chileno, el ex presidente de Curicó Unido conversó con los diferentes medios de comunicación, donde dejó en claro que ya se puso en contacto con tres técnicos y saber la situación en que están para tomar el mando de la Roja.

“Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren, luego, tener dos o tres alternativas. Yo he hablado con dos técnicos y Francis Cagigao con uno. Hay que presentar al directorio la propuesta económica que tienen y el plan de trabajo de cuatro años de proceso”, comenzó diciendo.

Luego, dio a conocer el perfil que debe tener el DT que están buscando. “Que conozca el fútbol sudamericano, no específicamente el chileno. Que tenga capacidad de formación, educación y reeducación de algunos futbolistas que vienen con unos vacíos técnico-tácticos. Una visión a futuro pero no con lentitud, porque en marzo ya tenemos las Clasificatorias. Acá es un esfuerzo de todos, no solo de quien habla”, agregó.

En la misma línea, remarcó que “un entrenador “clase A” son 12 millones de dólares al año libres de impuesto, es decir, estamos hablando de 16 millones. La ANFP no los tiene. Eso hay que verlo, vamos a canalizar y distribuir los presupuestos con un fin: lo deportivo. Hemos rebajado en un 22% todos los costos de la ANFP”.

Además, recalcó que “Pellegrini está en otro nivel, no creo que sea su objetivo ir a Chile. Podría hablar con él pero sé su respuesta. Yo hablé con Arturo Vidal y según él, Pellegrini no quiere venir a Chile”.

Finalmente, aseguró que “ojalá que resulte un técnico que les guste a todos, porque si hay un técnico de consenso, que le guste a los presidentes, a la Federación, a los medios y a la hinchada, sería lo ideal para todos nosotros, para que no pase esto de no ir al Mundial”.