Pablo Milad seguirá al mando del fútbol chileno por los próximos 4 años. El timonel de la ANFP continuará al frente del balompié criollo y en su segundo período, claramente, tendrá que arreglar sus líos con la Universidad de Chile, que no apoyó al actual presidente en ejercicio en Quilín 5635 y se cuadró con los colores de Lorenzo Antillo.

Milad, en diálogo con La Tercera, reconoce que sí existen distanciamientos con la testera que lidera Michael Clark, quien, a minutos de haberse consumado la reelección del curicano, dijo que se pondría a disposición del directorio del fútbol nacional.

Milad confidenció que la relación es tensa y reconoce que sí los caminos se separaron, a pesar de que en el pasado sí hubo puntos de encuentro entre ambas entidades.

"La Universidad de Chile era un aliado hasta que llegó esta nueva administración (Azul Azul). Lamentablemente ellos se han distanciado y han sido parte de una oposición por pensar que no queremos ayudarlos o que queremos perjudicar a su institución, algo que es todo lo contrario", indicó.

Pablo Milad sabe que la relación con Universidad de Chile no es buena (Agencia Uno)

Milad, en cambio, sí recibió el apoyo de la Universidad Católica y de Juan Tagle, quien fue uno de los rostros más importantes que tuvo la campaña del reelecto timonel del fútbol chileno. En el mismo diálogo, el actual mandamás de la ANFP entregó más detalles de su quiebre con la U.

"Ellos creen que estamos en contra de Universidad de Chile, pero eso no es así. No estoy en contra de ningún equipo. Universidad de Chile se tiene que sumar porque nosotros queremos cosas buenas para el fútbol chileno. Y los que quieren se unirán para seguir creciendo, y los que no tendrán que estar marginados en una oposición de pura crítica, destrucción y eso no le hace bien al fútbol", sentenció.