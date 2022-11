Este viernes Bolavip informó que uno de los currículums que llegó al segundo piso del Centro Deportivo Azul es del entrenador español Paco Jémez, técnico que ha hecho toda su carrera en su país natal, pero que tuvo una etapa en el Cruz Azul donde se hizo conocido en el fútbol azteca.

El hispano contesta amablemente nuestro llamado y aclara que "yo estoy abierto a cualquier oferta, si alguien quiere contratarme debe poner en contacto directamente conmigo, estoy barajando diferentes posibilidades y todo está por ver".

En ese sentido Jémez deja en claro que está interesado en dirigir a Universidad de Chile en virtud de lo que ya vivió en la tierra del Chavo y de los mariachis.

"Me seduce, porque mi experiencia en México fue muy buena y me gustaría volver a entrenar afuera y si es posible allí (En Chile), me parece un buen sitio", asegura.

Paco Jémez interesado en dirigir a Universidad de Chile (Agencia Uno)

Para el final, Paco Jeméz se refiere a su deseo de entrenar a la U, algo que aclara, sería muy bueno para él como para cualquier profesional que llegue a la banca azul.

ver también Las razones de por qué la U no consideró a Russo como opción a la banca azul

"(Universidad de Chile) es un equipo de los grandes de Sudamérica y es un honor y un orgullo y un honor para cualquier entrenador", cerró.