Este jueves, un día después del cierre del libro de pases, se conoció el interés de Universidad de Chile por fichar a Joaquín Montencinos, delantero nacional que juega en Xolos de México, pero la intención se frustró por la no venta de DariO Osorio.

Al parecer lo de la U fue una mera intención que se la llevó el viento y que jamás llegó a convertirse en una negociación, o en una minfestación expresa, al menos así se lo confirma a Bolavip, Cristián Montecinos, padre del artillero.

"No sé nada nada de eso, no lo creo, Joaco nunca me comento. Tendría que inventar para contestar, lo que sí, Colo Colo se interesó en él, yo hablé con Daniel Morón", asegura el ex Unión Española.

Igualmente aclara que ese interés no fue en este mercado de pases, si no que el año pasado. "No fue ahora, cuando se fue Pablo Solari a River Plate", detalla.

Cristián Montecinos junto a su hijo Joaquín (Archivo)

Además cuenta de otro club que tuvo la intención de fichar a Joquín. "Racing, de hecho Fernando Gago habló con el entrenador que sacaron en Xolos, el que no le dio permiso, esta es la realidad", cuenta Cristián.

Pese a que no hay claridad respecto al atacante de la selección chilena, el cambio de entrenador le viene bien, sobre todo si asume Miguel Herrera, máximo candidato a esa banca, porque de ser así, se quedaría sí o sí en el fútbol azteca.