Patricio Barrera tendrá en su relato el que quizás, por varias décadas, será el más austral que haya realizado en su carrera como narrador del fútbol chileno en TNT Sports. El Grillo del Gol fue uno de los elegidos por la producción del canal para el partido del próximo 7 de abril entre el CD Bories de Puerto Natales y Deportes Puerto Montt, válido por la Copa Chile, que será histórico ya que por primera vez se realizará una transmisión futbolera desde esa austral ciudad.

Barrera, antes de embarcarse en una nueva aventura, se dio el espacio para poder dialogar con Bolavip Chile y entregar sus sensaciones para lo que será ese partido. "Estoy feliz por este lindo desafío y si me preguntaban si quería ir, feliz de la vida. Estoy contento por relatar este partido y a medida que nos fuimos enterando que era la transmisión más austral del canal, me emocioné mucho. Es algo lindo en mi joven y corta carrera", expresó.

Además, Barrera quien está afincado entre Santiago y Viña del Mar está emocionado por este logro más en el relato nacional. "Es algo maravilloso. Me he contactado con jugadores de Bories, gente de la Municipalidad, nos están esperando con muchas ansias y conocer Chile y una realidad distinta del fútbol es hermoso como es el fútbol amateur. Para mí, quedar en la historia del canal es algo muy especial. Lo atesoro y hay que demostrar la calidad de transmisión que hacemos habitualmente", agregó.

Igualmente, con el paso de las horas, la ansiedad se siente y ya le avisaron al Grillo del Gol que "el estadio va a estar lleno, el Víctor Bórquez. Voy preparado con buenos zapatos, buena chaqueta y estoy con mucha motivación. No conozco me advirtieron que el clima no es tan parecido a la zona central, así que voy muy abrigado y lleno de alegría".

Patricio Grillo Barrera narrará la transmisión más austral de TNT (Cedida)

Barrera aplaude absolutamente el formato de la Copa Chile y entrega más detalles de lo que será el Bories, que es un rival inédito en el certamen copero. El Grillo ya tiene todo estudiado para lo que viene en la ocasión.

"Me parece una muy bonita instancia. Lo hacen en España, en Inglaterra, en algunas copas y donde equipos que tienen mucha historia, como es el Bories en este caso, tienen la posibilidad ganando sus liga amateur de estar en la Copa Chile me parece que es una tremenda iniciativa. Algunas vez fue Isla de Pascua y fue una bonita jornada. Será una linda jornada para la gente de Natales, así que es muy importante que se hagan estos lazos y estar ahí, compartir, vivir lo que día a día hacen y nos toca a los que tenemos barrio y estamos en clubes deportivos, donde a pulso se sacan las tareas", explicó.

Barrera, como oriundo de Valparaíso, ve más allá de lo que trasciende en el partido de Bories y Puerto Montt. Él cree que es importante, además, que el fútbol chileno se descentralice y envió un potente mensaje en el cierre del diálogo con Bolavip.

"Que bueno que tengan esta posibilidad de salir a Chile, al mundo y mostrar cómo son y como se trabaja en regiones. Es algo lindo, importante y estoy feliz, motivado", remató.