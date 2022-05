El histórico mediocampista de Universidad de Chile, Patricio Mardones, aclara que no exige que venga alguien que sea de la U al club, pero que sí lo conozca, y en ese perfil entra perfectamente Ronald Fuentes, su ex compañero en el plantel de 1994.

Hablar de Patricio Mardones es hablar de la historia de Universidad de Chile. El volante llegó en 1994 como refuerzo al cuadro azul y fue parte del plantel que ganó un campeonato después de 25 años de espera, y como bonus track, fue el que disparó el penal que le dio punto necesario para que los universitarios festejaran después de mucho tiempo.

Bolavip conversa con el ex mediocampista que luego de su retiro fue entrenador de divisiones inferiores de la U, luego veedor y también formó parte del directorio de Azul Azul, así que luego de defender la camiseta azul, siguió muy ligado al club.

Hoy, los azules buscan frenéticamente un reemplazante para Santiago Escobar en la banca de la U, y Pato Mardones propone el nombre de un ex compañero, uno que también formó parte de ese grupo que dio la vuelta olímpica en El Salvador.

"Yo prefiero a Ronald Fuentes porque tiene las aptitudes. En los clubes que ha trabajado ha mostrado una fisonomía de juego, sus equipos saben a qué juegan y ha saco la experiencia de lo malo que pudo haber hecho y eso le puede ayudar", afirma.

Patricio Mardones apuesta fuerte por Ronald Fuentes (Club Universidad de Chile)

Dejando en claro que "yo no estoy en contra de que llegue gente de la U, yo pido que tenga un conocimiento del club y que tenga las capacidades, porque hoy se privilegia que venga gente que esté en un perfil de un grupo y no les importa la identificación".

Agregando que "en ese sentido parece que hay gente no les gusta trabajar con gente de la U, con ex jugadores, eso lo tengo claro y así es".

Respecto a los demás candidatos a la banca azul, Pato Mardones cree que "Lasarte no está convencido y creo que no viene, es un candidato menos. Vitamina Sánchez ha hecho buenas campañas, no ha terminado alguna veces y su mejor versión la vimos en Audax Italiano".