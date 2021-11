Colo Colo lo pasó mal en su visita al Estadio La Granja de Curicó, en donde solo pudo rescatar un empate ante el conjunto local en un partido que bien pudo haber perdido si el elenco curicano hubiese afinado un poco la puntería en los metros finales.

Una vez finalizado el partido, Gustavo Quinteros justificó, en parte, la derrota por la larga cuarentena que tuvieron los jugadores y aseguró que “están pagando” el precio del encierro. También volvió a recalcar que Colo Colo es el único equipo que ha tenido que afrontar dos partidos con juveniles, lo que el DT considera que es dar mucha ventaja.

Patricio Yáñez, ex jugador de los albos y ahora comentarista de Deportes en Agricultura, analizó el partido y apuntó sus dardos al entrenador boliviano-argentino de los albos por sus constantes quejas.

“Este tema de estar permanentemente en el lloriqueo, me falto esto o lo otro, a mí me ha cambiado la visión que tenía de Quinteros. Lo sigo considerando un muy buen técnico, de los mejores que está en el medio local y ha sido un aporte desde que llegó a Católica y se hizo cargo de Colo Colo”, comenzó en su análisis Yáñez.

En esa misma línea, agregó que “Esto de estar echándole la culpa a cosas que están fuera de la cancha, yo ni siquiera lo analizo porque él lo dijo ayer en la declaración terminado el partido: ‘no anduvimos bien ni colectiva ni individualmente y nos superó el rival’. Colo Colo ayer hizo un mal partido, no se le puede negar la búsqueda, la entrega y lo que tiene permanentemente, pero ayer de haber tenido un poco de acuerdo como le faltó a Melipilla, Curicó ganaba el partido”.

Para cerrar, el ex mundialista le tiró un palito a Quinteros: “No responsabilizar a cuestiones que ya fueron, cuando le pasó por encima a Wanderers no hubo ninguna queja por trabajar poco, cuando te superan los equipos como Melipilla o Curicó y que, por lo demás, no le sancionan un penal(…) El lloriqueo de Quinteros, la verdad es que a mí ya me superó”, remató.