Ex jugador de fútbol estaba en plena transmisión desde San Carlos de Apoquindo cuando vio cómo hinchas de Universidad Católica golpearon -cobardemente en masa- a un fanático de Colo Colo, lo que provocó su indignación y rechazo absoluto.

Patricio Yáñez explota por los incidentes en plena transmisión del Universidad Católica vs. Colo Colo: "Esto no se puede vivir en el fútbol chileno"

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo del día de ayer no solo quedará en el recuerdo por ser uno de los más ‘calientes’ del último tiempo y por el agónico gol de Alexander Oroz en el final para darle el empate al Cacique, sino que también será recordado por las tristes escenas que se vivieron en las tribunas del estadio.

Tras el gol de los albos, un puñado de hinchas que se encontraban en la tribuna Sergio Livingstone fueron atacados y perseguidos por barristas de Universidad Católica a vista y paciencia del público en las tribunas. Hubo uno, incluso, que fue golpeado en el piso por varios fanáticos cruzados.

La situación no quedo ajena para nadie y menos para Patricio Yáñez, ex jugador de los albos y hoy por hoy comunicador en Deportes en Agricultura que se encontraba en San Carlos haciendo el partido para la radio.

“Qué tremendo dios mío lo que estoy viendo acá, de verdad esto es increíble, increíble. Están tratando de matar a un chico de Colo Colo”, soltó el Pato tras ver cómo hinchas de la UC le pegaban en el piso a uno de los albos.

“Impresionante, esto no se puede vivir en el fútbol chileno y mucho menos en un estadio de fútbol. ¿Cómo no hay carabineros?, ¿Cómo no hay seguridad?”, siguió Yáñez audiblemente indignado por la situación.

En el cierre, el ex jugador se vio absolutamente frustrado: “¿Han visto esos videos de la calle, de la noche? Esto es lo que acabamos de ver. Da lo mismo la camiseta, si es de la U, de Colo Colo o de Magallanes, lo que acabo de ver es impresionante y no pasa nada. En este país no pasa nada”, cerró.

Ahora, habrá que esperar a ver el informe del árbitro José Cavero para ver si informa los proyectiles que cayeron a la cancha (una silla y una bomba de estruendo al lado de Brayan Cortés) como así también las peleas en las tribunas, por lo que se espera que San Carlos de Apoquindo pueda sufrir una nueva sanción.