El ex delantero de Colo Colo se refirió sobre los dichos de Quinteros post victoria ante Cobresal.

Patricio Yáñez no comparte los dichos de Gustavo Quinteros: "No creo que haya alguien apuntando a Colo Colo constantemente"

Gustavo Quinteros no se guardó nada. El entrenador de Colo Colo alzó la voz tras la victoria por 2-1 ante Cobresal, resultado que dejó al Cacique en lo más alto del Campeonato Nacional en conjunto con Unión Española.

Post partido fue el turno de hablar de Quinteros, quien criticó la programación del clásico ante la Universidad Católica, el cual se disputará este domingo 24 de abril a las 12:30 horas.

Recordar que el entrenador argentino nacionalizado boliviano ya había reclamado durante la semana por dicho encuentro, pero sus palabras no fueron escuchadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

El ex jugador del Popular, Patricio Yáñez, analizó en Deportes Agricultura los dichos del estratega de 57 años y no comparte lo mismo de Quinteros.

"Yo creo que no influye. Si tu llevas 20 partidos en la temporada, es distinta la respuesta física, pero cuando llevas 10 partidos y 2 de la Copa Libertadores, me parece que no cambia demasiado", aseveró el panelista del programa radial.

"Lo ideal hubiese sido jugar el sábado y en eso estamos todos de acuerdo porque le favorece a la UC y a Colo Colo, pero ya puesto los argumentos de Católica y en conjunto con la ANFP que hizo las averiguaciones no se puede", agregó.

"No creo que haya alguien apuntando a Colo Colo constantemente, yo no creo al menos sea así", sentenció Yáñez.