Universidad de Chile ha tenido, hasta el momento, una irregular pretemporada en lo que va del 2023 donde acumula una fea caída ante Coquimbo Unido por 2-0 y un trabajado empate ante Rosario Central a un tanto.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino mejoró notoriamente ante el cuadro trasandino respecto de lo que hizo ante los piratas, situación que le brinda algo de ilusión a sus hinchas, históricos y a todos los que quieren ver a la U peleando los primeros lugares como suele ocurrir en el balompié nacional.

Quien analizó en parte a los universitarios fue Patricio Yáñez, ex jugador azul, histórico del fútbol chileno y ahora panelista de Deportes en Agricultura quien no se guardó nada para hablar de los azules y elogiar a su técnico.

La U igualó ante Rosario Central en amistoso internacional. | Foto: Agencia UNO

“Jugó mejor la U. Mejoró con relación a lo que hizo con Coquimbo Unido y me parece que está haciendo una buena pega Pellegrino”, advirtió de entrada con un baño de optimismo con el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Yáñez complementa diciendo que “El técnico le va dando su idea defensivamente, intentó evitar los pelotazos tratando de jugar siempre y controlando el balón. Rosario Central fue una buena prueba”.

ver también Tito Awad se la juega con proyección para el 2023 de la U

En el cierre, eso sí, advierte que la U no puede conformarse y tiene que seguir tratando de revertir las actuaciones de los últimos años: “Yo creo que no quedó nada contento, sabe que tiene que mejorar 2 kilos, no uno, pero va por buen camino la U, me gustó como idea”, cerró.