El hoy comentarista y ex jugador del Cacique se refirió al momento que vive la escuadra dirigida por Gustavo Quinteros, a la cual candidatea como principal favorito a quedarse con el título

La aplastante victoria que consiguió Colo Colo por 5-0 en su visita a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, refleja el buen momento que está viviendo el Cacique en el campeonato nacional, en donde sumó su tercer triunfo consecutivo y se metió de lleno en la lucha por el título.

Ante esta gran actuación, el ex jugador de los Albos y hoy comentarista, Patricio Yáñez se refirió en Radio Agricultura a lo que le dejo este gran triunfo de la escuadra Popular ante los árabes.

“Este Colo Colo me recuerda hasta el de antes del Covid, antes que empezaran los líos y los escándalos. Ese Colo Colo que ganaba, que atropellaba, que le pasaba por encima a todos”, expresó Yáñez.

El ex futbolista indico que de sostener este gran nivel que lleva mostrando el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tras derrotar a la Universidad de Chile, puede conseguir el título, pero sin ningún apuro, pero para aquello debe mantenerse en esta misma línea futbolística y física.

“Este Colo Colo el de ayer, si mantiene esto durante una cantidad de tiempo, este Colo Colo está para ser campeón pero sin ningún problema. Si lo hace durar la respuesta física y no se enrede después con lesiones y copa libertadores. Si el ingreso de los jóvenes no tiene la misma línea y la misma estatura, no mantiene esta regularidad que lleva en los últimos tres partidos, ahí ya estamos hablando otro tema”, comentó en Agricultura.

Finalmente, Yáñez comentó que la presentación que tuvo Colo Colo ante Palestino dejó un fuerte mensaje para sus rivales, a los cuales les será muy difícil poder derrocarlos por el torneo nacional

“Lo de ayer fue bastante contundente, lo respetan y el mensaje de envión es que a Colo Colo no hay quien lo pare”, cerró.