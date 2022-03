Jorge Pellicer analizó en el programa De Fútbol Se Habla Así de Directv Sports, el triunfo de Universidad de Chile sobre Unión Española por la Fecha 6, partido pendiente del Campeonato Nacional 2022.

El comentarista se refirió al desempeño que tuvo Álvaro Brun, quien anotó su primer gol con la camiseta azul y fue de los puntos altos en el mediocampo del equipo de Santiago Escobar.

"A la U le acomodó el partido y ese es el mérito. Yo creo que la U ganó un partido a puro mérito ¿por que? Fundamento. El bloque posterior de Universidad de Chile fue capaz sostener a una Unión Española que es muy vertiginosa, muy precisa en sus asociaciones, cosa que no se vio en Valparaíso y eso le da un mérito a la U". explicó.

"Ejemplo, a Brun le acomodó este partido. Primero, abre el marcador, lo que significa que se abre de entusiasmo de ganar y después Brun es un organizador de la zona defensiva más que un generador de juego, por lo cual este partido, particularmente, lo acomodó a Brun. Se paró en la zona más bien defensiva, ordenó a sus compañeros, que en el fondo fue para lo que lo trajeron", agregó Pellicer.

Finalizando este punto, el técnico expresó. "Para poder terminar la idea, por eso digo que fue un triunfo meritorio de Universidad de Chile, no nos equivoquemos. La U no tiene mucho más para poder empezar, no tiene mucho más y aún más, con la carencia de tres jugadores fundamentales en su plantilla titular. Por lo cual, poder sostener a una Unión Española, que normalmente nos muestra pinceladas de buen juego ofensivo".

Por último, el entrenador también enfatizó en el debate sobre quien debería tomar el arco en los azules, si Hernán Galíndez o Cristóbal Campos. Sin embargo, Pellicer cree que el ecuatoriano volverá para el Clásico Universitario y cree que lo mejor que podría hace Escobar es ir dándole minutos a los dos.

"Va a volver por un tema de jerarquía. Va a la selección de su pais y la vuelta siendo titularísimo, claro. Cristóbal Campos tiene que seguir haciendo armas al repecto y ojo, el rendimiento de él es notable. Puede ser que el área donde lo utilicen sea Copa Chile, puede que divida las titularidades en relación a eso y sería muy bien hecho", cerró