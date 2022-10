Fiel a su estilo, Leonardo 'Pollo' Véliz no tuvo piedad para comentar la nueva faceta de comentaristas de ex jugadores como Johnny Herrera, Jorge Valdivia o Mauricio Pinilla a quienes trató de creerse 'referentes del periodismo' sin tener ninguna capacidad para el puesto.

Pollo Véliz se lanza contra Johnny Herrera, Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia: "Se han transformado en referentes del periodismo y no tienen ninguna capacidad"

Los espacios deportivos en los canales de televisión y emisoras radiales cada vez están más plagados de ex futbolistas, en donde destacan las presencias de ex jugadores como Johnny Herrera, Mauricio Pinilla o Jorge Valdivia, entre otros.

Esta sobrepoblación de personas que estuvieron ligados a la actividad despertó la ira de Leonardo ‘Pollo’ Véliz, quien suele decir las cosas sin pelos en la lengua y esta vez no fue ninguna excepción para encarar a ciertos jugadores y sus actitudes.

Todo comenzó con una publicación de El Deportivo de La Tercera en que Véliz comentó diciendo: "¿Desde cuándo Johnny Herrera se ha convertido en referente del periodismo? No tiene contenido. No agrandemos caballos cojos, por favor".

“Lo que me da rabia es que personas como Johnny Herrera, Mauricio Pinilla o Jorge Valdivia se han transformado en referentes del periodismo cuando no tienen ninguna capacidad, cero capacidades de reflexión profunda de lo que pasa en el fútbol chileno y eso es más que nada por la publicidad, por vender más y por la misma industria del fútbol”, dijo en exclusiva con Bolavip Chile el ex jugador de Colo Colo, entre otros equipos.

Véliz tuvo una mirada crítica ejemplificándola con lo que sucedió ayer al otro lado de la cordillera: “Ayer en Argentina hubo un muerto. ¿Quién habla de la desmedida publicidad en televisión de un partido que exacerba la pasión del hincha? ¿Quién habla de la pasión? Vamos a tener que empezar con eso porque los periodistas dicen ‘hay que calentar los clásicos’ pero los hinchas qué reciben con eso. Vamos camino a tener que lamentar ver el fútbol sin público”.

¿Y cuál es la solución entonces?: “Se necesitan más periodistas preparados y menos futbolistas populistas porque eso es, los directores de los medios dicen ‘nos están viendo diez mil personas por lo que habló Herrera, Pinilla o quien sea’. Separemos la paja del trigo, yo creo que muchos periodistas se están mordiendo las uñas viendo lo que está pasando con el periodismo y estamos transformando a estos ex jugadores en ‘periodivistas’, porque eso son, son divos”, remató.