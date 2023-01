Presidente de Cobreloa baja los decibeles respecto al caso Nico Maturana: "No tengo problemas con él"

Durante el último año, se creía que nuevo valor de Cobreloa pudo continuar su carrera en un grande del fútbol chileno, en específico Colo Colo, equipo que se comentaba mantenía un fuerte interés en el futbolista.

Finalmente, Jorge Espejo tendrá su primera experiencia en Primera División y de todas maneras a una muy buena plaza, ya que finalmente el deportista parte a Everton de Viña del Mar y será parte del plantel que encabeza Francisco Paqui Meneghini.

Espejo, de 22 años, se va en calidad de préstamo al cuadro ruletero para sumar así su primera experiencia en la división de oro del fútbol chileno. Fue el propio presidente loíno, Fernando Ramírez quien confirmó la noticia. "Jorge parte a préstamo a Everton con un año con una opción de compra. Prefiero no dar montos, pero sí dar la tranquilidad que esa opción de compra es bastante significativa para el club", comentó.

Esoejo deja el desierto para emigrar a Viña del Mar (Archivo)

También, se refirió al tema de Nicolás Maturana quien parte a Deportes Santa Cruz, pero bullado han sido los últimos días en relación a las amenazas que sufrió el jugador, Ramírez rechazó lo que ocurrió con el futbolista y contó que el jugador no les dio respuesta alguna ante esta situación.

"Quisimos acercarnos, pero no obtuvimos respuesta de parte del jugador aunque pusimos a disposición toda nuestra asesoría jurídica y legal para él, pero se demoró porque el jugador no respondió en el tiempo que esperábamos", señaló el timonel.

Sobre si el alejamiento del formado en Universidad de Chile descomprime el ambiente en la interna del cuadro minero, el presidente rechazó tal aseveración, "yo no tengo ningún problema con él. Él está bien, los compañeros lo quieren y anunció su salida. Acá no se le obliga a nadie a nada, así es que no se descomprimir qué cosa", argumentó Ramírez.

Sin duda, una semana bastante tormentosa que cierra Cobreloa y que busca seguir sumando nuevos refuerzos para arrancar la temporada con todo y donde esperan ahora sí, conseguir el ansiado ascenso a la primera división.