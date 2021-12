Durante este miércoles se entregó la información que Deportes Copiapó envió una carta hacia las dependencias de la ANFP, donde una de las solicitudes que se estipulan en ella es que el cuadro de Atacama ascienda de manera directa, pues creen que la postergación de la Promoción los ha perjudicado deportivamente.

Este miércoles y en diálogo con Los Tenores de ADN el presidente del León de Atacama, Luis Galdames, entregó sus sensaciones con relación a este hecho y una de las interrogantes apuntó hacia dónde irían los pasos a seguir si es que esta petición no se concreta por parte del ente rector.

"Recibimos la confirmación que esta carta había sido recibida por la ANFP, tanto por la secretaría ejecutiva y se supone que ya Pablo (Millad) también está enterado porque iba copiado al correo. Estamos esperando que nos confirmen y estamos pidiendo una reunión. Preguntar lo más luego posible, porque acá en Copiapó es un caos", dijo el mandamás copiapino.

"Estamos en desventaja total si el partido se programa, el fairplay deportivo ya no existe y los jugadores están pensando en cualquier cosa. Con los abogados estudiamos los pasos a seguir si la petición no es aceptada", agregó Galdames.

Además, Galdames también recalcó que todo está contra el tiempo, pues todo se resolverá a mediados del próximo mes de enero. "Los partidos deberían haberse jugado. Es más, hoy está pronosticado jugar Supercopa y la fecha de inicio del campeonato y si le preguntan a los jugadores de Copiapó ni ellos están claro de lo que harán o dnde van a ir", explicó.

"Es lamentable lo que ha pasado, no se terminó el campeonato 2021 y esto según la resolución de la Segunda Sala, recién saldrá a mediados de enero. O sea, los partidos se estarían jugando a fines de enero y el campeonato parte el 3 de febrero", expresó el dirigente.

Finalmente y siguiendo esa línea, fue consultado si era totalmente imposible una reprogramación de la liquilla de Promoción. "Totalmente inviable, porque en el fondo de partida los partidos se deben jugar con los jugadores del 2021 y no podemos contratar ni despedir a nadie. Hay jugadores que tienen ofertas porque realizaron un buen año y es entendible", comentó.

"La carrera del futbolista es corta y cuando tienen buenos años eso se tiene que ver beneficiado con mejores contratos y estoy de acuerdo con eso. Lamentablemente, este grupo de jugadores que se sacrificó todo el año no han podido realizarse porque están amarrados. O sea, no es que yo quiera retener ni nada, pero no se pueden dejar ir porque si se programa voy a tener que jugar con lo que tengo", cerró Galdames.