Cristián Ogalde, presidente de Magallanes, abordó el partidazo del Maga ante Always Ready por Copa Libertadores y ahora espera una manito por parte de la ANFP en la programación del partido ante Colo Colo, según dijo.

Magallanes se anotó un verdadero triunfazo en el día de ayer por Copa Libertadores, en donde superó a Always Ready de Bolivia por 3-0 por la segunda fase del certamen continental en un compromiso que se disputó en Rancagua.

El cuadro metropolitano quedó con la primera opción para clasificar a la última fase eliminatoria antes de la etapa de grupos, por lo que las expectativas en los dirigidos por Nicolás Núñez son altas para lo que se viene.

En suelo nacional, eso sí, tienen un ajetreado calendario; enfrentarán a Cobresal este domingo a las 18:00 PM de Chile continental en Rancagua, la vuelta ante Always Ready el próximo jueves y después el domingo 5 de marzo ante Colo Colo a las 18:00 PM en un principio en estadio a definir.

La última vez que se vieron, Magallanes dejó sin copa a Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Es precisamente el duelo ante el Cacique el que tiene complicado al Maga, ya que los largos viajes y los partidos en un espacio acotado de tiempo tienen a la dirigencia pidiendo flexibilidad a la ANFP ante el atribulado calendario.

El presidente de Magallanes, Cristián Ogalde, le pide una manito a la ANFP en diálogo que sostuvo con Radio Futuro: “Si pasamos la llave ante Always Ready, tendríamos que jugar el martes o miércoles de la semana sub siguiente, entonces esperamos que ojalá la programación nos ayude y no tengamos que sufrir la consecuencia de tanto partido seguido pero bueno, esto es así”.

Si bien según trascendidos Magallanes derechamente pidió la reprogramación, oficialmente aún no hay nada de eso y Ogalde tampoco se refirió, teniendo en claro que el arduo calendario corre para todos los equipos que tienen participación internacional durante la presente temporada.