La séptima fecha del Campeonato Nacional promete. Este jueves Universidad de Chile recibe a Unión La Calera en el Santa Laura, y de ganar los azules, llegarían a la cima de la tabla de posiciones, algo que hoy pertenece a Universidad Católica, la que tendrá una dura salida a Chillán para enfrentar a Ñublense.

Huachipato vuelve a las canchas ostentando un rendimiento perfecto luego de ganar los cuatro partidos que jugó. Visitará mañana a Palestino en La Cisterna.

Por su parte Colo Colo jugará -otra vez- en el estadio Monumental ante Magallanes, luego de que se invirtiera la localía. Los albos quieren dejar atrás la dura derrota ante Coquimbo Unido para llegar de la mejor manera al Superclásico que se jugará el 12 de marzo.

Magallanes y Colo Colo revivirán la final de la Supercopa (Agencia Uno)

Así se jugará la fecha 7 del Campeonato Nacional

Jueves 2 de marzo:

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 20:30 horas, estadio Santa Laura.

Viernes 3 de marzo:

Palestino vs. Huachipato, 18:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Coquimbo Unido vs. Audax Italiano, 18:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Ñublense vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio Bicentenario ‘Nelson Oyarzún’, Chillán.

Sábado 4 de marzo:

Unión Española vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas, estadio Santa Laura.

O’Higgins vs. Curicó Unido, 20:30 horas, estadio El Teniente, Rancagua.

Domingo 5 de marzo:

Magallanes vs. Colo Colo, 18:00 horas, estadio a definir.

Cobresal vs. Everton, 20:30 horas, estadio El Cobre, El Salvador