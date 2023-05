Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad de seguir encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional tras caer por 2 a 1 ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En los minutos finales del cotejo, los ánimos de los jugadores del Romántico Viajero se fueron caldeando por no encontrar el rumbo en el terreno de juego y el lateral Yonathan Andía se enfrascó en una fuerte discusión con Joe Abrigo y Gonzalo Jara, dos de los jugadores más experimentados del cuadro Pirata, la cual llamó la atención de los televidentes.

Abrigo salió en defensa de un compañero de equipo | Foto: Photosport

Fue en conversación con el programa Redgol En La Clave que el volante 28 años reveló lo que pasó finalmente con el defensor azul y los motivos del por qué se caldearon tantos los ánimos al final del cotejo.

"Fue porque Chandía (Benjamín) es un niño que tú lo vieras como llega en las mañanas es tranquilito, no habla y a parte no le dijo nada y no le respondió y Andía lo seguía insultando, fue más que todo por eso", apuntó el ex Unión Española.

"Uno lo ve al "Chandi" y llega todos los días con su mochilita, tranquilito, es como un tierno, más que todo por eso lo defendimos", agregó.

Para finalizar, el futbolista que tuvo que superar una compleja rotura del tendón de Aquiles señaló que "creo que estuvo de más las palabras que le dijo Andía a él".