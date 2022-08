Revelan fugaz amorío entre Esteban Paredes y Pamela Díaz: "Quedó flechado y ahora ella volvió con su ex"

Hace unos meses el histórico ex delantero de Colo Colo, Esteban Paredes colgó los botines del fútbol profesional y ahora hace su vida alejado del verde césped en el cual brilló por muchos años en diversos clubes.

En los últimos días ‘El Tanque’ volvió a hacer noticia y ligado con algo muy sentimental, en donde el ex futbolista fue ligado en un romance con Pamela Díaz, con quien se le ha visto con mucha cercanía en los últimos tiempos.

Desde la entrevista que le concedió Paredes a la modelo en el programa ‘Mochileros’ hasta el último baile en el cual ambos fueron protagonistas en TikTok, hicieron que este ‘amorío’ agarré más fuerza.

Todo esto finalmente fue confirmado por la ex chica reality, Adriana Barrientos, quien en Zona Latina confesó que ambos personajes tuvieron una fugaz relación, en la cual contó algunos detalles de esta.

Esteban Paredes y Pamela Díaz fueron vinculados | Foto: Archivo

"Esteban se ve tan despechado… La Pamela lo agarró, lo usó y después lo despachó. Ahora está con el cacho al lado", reveló Barrientos.

Ahondando más en la información, la modelo detalló una acción en la cual ambos fueron protagonistas y que esta termino flechando a Paredes con Díaz, la cual fue acompañada con otro aporte de Cecilia Gutiérrez ante este encuentro.

“Pamela habría estado en Club de Baile con Esteban. Esteban se pasó más rollos que la cuenta. Esteban ha quedado enamorado de Pamela, que no lo culpo, porque creo que la mitad del país está enamorado de Pamela desde hace 20 años", apuntó en Zona Latina la ‘Leona’.

"Quedaron todos sorprendidos cuando la Pamela se agarra a besos con Esteban, porque todos sabían que eran amigos, que conocía a la ex señora", fue lo que señaló Gutiérrez.

Finalmente, Barrientos no se cansó en mencionar que el ex Colo Colo quedó enamorado de Díaz, pero que ahora todo esto se esfumó ya que la modelo volvió con su ex pareja, Jean Philippe Cretton.

“Él quedó enamorado de Pamela. Pamela, en buena onda, fue y le consiguió un contrato a su admirador número uno, que es ahora Esteban Paredes. Le consiguió el contrato. Pero de repente vuelve con Jean Philippe, su pololo, que lo quiere, que lo ama, lo respeta, que lo adora y con quien hace una pareja increíble", cerró.