El histórico delantero albo no tuvo piedad con el partido que disputaron Colo Colo y Universidad Católica, y disparó hacia ambos elencos.

Nuevamente se vivió un pálido empate en un clásico del fútbol chileno, esta vez protagonizado por Colo Colo y Universidad Católica en Santa Laura. Ambos equipos no se sacaron venja y terminaron empatando sin goles.

La situación no cambia mucho para ambos en la tabla de posiciones, ya que siguen desde atrás al líder del fútbol chileno Huachipato. Uno que esperaba más de ambos equipos es Ricardo Mariano Dabrowski, histórico delantero albo que despedazó el clásico en diálogo con Bolavip Chile:

"Hasta la expulsión era un partido aburrido, y después de la expulsión, mantuvo lo mismo. La verdad que cuesta pensar que están jugando los dos mejores equipos del fútbol chileno, entre comillas lo digo", comenzó el campeón de América en 1991.

Dabrowski no tuvo piedad con el partido que animaron Albos y Cruzados | Foto: Photosport

"La verdad es que muy poco, no tuvo intensidad, por últimos estos partidos de última no resultan muy bonitos en el juego pero son partidos muy intensos y fue la verdad un partido plano. La verdad yo esperaba más", complementó el ex DT de Colo Colo sobre la igualdad en Independencia.

Por último, el 'Polaco' Dabrowski tuvo palabras para el juego de ambos equipos: "Pensé que a lo mejor Católica iba a proponer más por la polémica que se generó en la semana, y Colo Colo todavía sigue buscando el fondo de juego, no hay una línea. La verdad esperaba mucho más del partido y no se ha visto fútbol, no se ha visto intensidad, y así es complicado lograr un buen nivel competitivo".