Siguen las repercusiones de los polémicos dichos de Alexis Sánchez en su presentación en el Olympique de Marsella, donde dejó en claro que Chile no se valora su figura ni la de otros ídolos nacionales como sí lo han hecho con él en otros países.

Uno de los que alzó la voz fue Rodrigo Goldberg, ex futbolista y actual panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, dio su particular visión acerca de los dichos del Niño Maravilla en Francia.

"Yo creo tener una visión al respecto. Ellos en general al ser una generación distinta a la nuestra basan prácticamente su análisis lo que digan en las redes sociales, eso te lo doy por firmado", afirmó el Polaco.

"Yo conversé con un ex jugador de la Selección Chilena y él decía lo mismo que Alexis 'en Chile no me quieren' y yo le decía que 'tienes murales con tu cara, hay gente que le ponen tu nombre a sus hijos, de que me estás hablando', agregó.

Sánchez ya se puso la camiseta de uno de los clubes más grandes de Francia | Foto: Olympique de Marsella

Para concluir, recalcó que "ellos se guían mucho por lo que dice Twitter, Instagram y todas las redes sociales, pero no siempre revela eso la realidad o pensar que lo que pasa en redes sociales es como la realidad del país, no es así. Ellos están acostumbrado a vivir en un mundo digital y son muy activos en redes sociales".

Recordar que estas frases del tocopillano se dieron tras la gran recepción de miles de hinchas que lo siguieron desde el aeropuerto de la ciudad francesa hacia su presentación.