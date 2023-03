Arranca una de las semanas más esperadas del año ya que traerá una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el número 193, donde las grandes interrogantes son ¿Se mantendrá la paternidad de Colo Colo o Universidad de Chile rompe la historia?

Y muchos ya analizan aquella situación y dan sus directrices en virtud sobre dónde podrían pasar las claves del compromiso que se disputará este domingo 12 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.

Bolavip Chile dialogó con el periodista Romai Ugarte, quien pese a los años de sansabores, confía de alguna manera en el equipo de Mauricio Pellegrino pueda dar el gran golpe, pero que de por sí, albos y azules son fuerza demasiado parejas.

"Por primera vez me parece que Universidad de Chile con un equipo nuevo, no tiene esa carga de no ganar en el Monumental. Lo que pasa es que la presión de los medios y de la hinchada va a ir contaminando a los jugadores. Pero llegan con fuerzas parejas, ninguno llega sólido en el campeonato", señaló el comunicador.

En relación por dónde podrían pasar las claves de los azules para salir victoriosos en Macul, Ugaete no lo duda y confía en Matías Zaldivia y Leandro Fernández, pero que el primero debe tomar su experiencia en los blancos para trasuntar todo lo que ocurra en la interna del cacique.

ver también El historial de clásicos de Leandro Fernández previo al primero en Chile

"Yo creo que Zaldivia y Fernández van arengar a esta gente nueva. Zaldivia les va a explicar lo que es el Monumental, les va a decir a estos nuevos jugadores y que todavía no han jugado en un Superclásico lo que tienen que hacer y cómo deben recibir lo que piensa el camarín de Colo Colo y eso es muy importante. Zaldivia sabe lo que piensa ese camarín y se lo va a transmitir a sus compañeros, sin duda y creo que pueden ganar", señaló el ex CDF.

Romai Ugarte ve como fundamental a Zaldivia para traspasar información de Colo Colo (Captura CDF)

¿Y quién podría asumir el liderazgo en Colo Colo? El comentarista señaló que el verdadero mandamás en los de Macul es el entrenador, Gustavo Quinteros. "La batuta en Colo Colo la lleva Quinteros. No creo que haya un jugador dentro de la cancha, por más que (Esteban) Pavez sea el capitán y más allá de algún grito, el líder de Colo Colo es Quinteros y él les va a indicar como deben jugar este partido", cerró.