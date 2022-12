Pese a contar con contrato vigente, delantero no será parte del plantel azul del año 2023.

Ronnie Fernández no convence a Mauricio Pellegrino y se va de la Universidad de Chile

Una vez finalizada la temporada 2022, dentro de los nombres que se especulaba que podían dejar la Universidad de Chile pese a contar con contrato vigente era el del delantero, Ronnie Fernández.

Básicamente por su rendimiento el cual no fue el esperado y no cumplió con las expectativas en un equipo que de todas maneras, no estuvo a la altura de lo que la institución lo requiere.

Durante estos diez días, Fernández Sáez no pudo convencer al técnico argentino, Mauricio Pellegrino quien finalmente decidió que el ex Santiago Wanderers no iba a continuar en el Centro Deportivo Azul en el año 2023 y tendrá que buscar club.

Cercanos al jugador solo señalan que el futbolista tiene contrato vigente con la tienda estudiantil y que es lo único fijo y claro que existe por el momento.

Ronnie no pudo convencer al técnico Mauricio Pellegrino (Prensa Universidad de Chile)

Ronnie Fernández se va de la U con la marca de haber anotado seis goles en la pasada temporada, cinco por el Campeonato Nacional y uno en el Torneo de Verano ante Boca Juniors en Argentina.

Además, vale mencionar que el futbolista estuvo inmerso en la gran discusión del año dentro del plantel y que fue con el portero Cristóbal Campos Véliz, ya en los últimos días de la temporada anterior.