El ex delantero de Universidad de Chile comentó la posible llegada del atacante de Deportes Antofagasta el equipo de Diego López, pero no dejó de lado las cosas que ocurren con la dirigencia.

Universidad de Chile estaría tras los pasos de Tobias Figueroa. El delantero estaría en los planes del equipo de Diego López, pues en Deportes Antofagasta y con quien tiene contrato hasta diciembre de 2024, no tienen cupos de extranjeros disponibles.

Por aquello es que al técnico azul le seduce la idea de sumar al trasandino para esta segunda parte del año. Además, el mismo futbolista ha mostrado interés en ser parte del plantel universitario para lo que resta de temporada.

Sandrino Castec conversó de manera exclusiva con Bolavip Chile y no ocultó que Figueroa sería un gran aporte para la zona ofensiva de los laicos. Sin embargo, aprovechó de enviarle un recado a la dirigencia para que se preocupe de otros temas también.

"Interesante. Un jugador ya reconocido, un aporte, pero creo que hay cosas igual de importantes como ver lo que está pasando con la institución o con las muchas dudas de los asuntos de manejo. Lo dije antes, me gustaría tener una conversación con el presidente del club para a lo mejor aportar algo de lo que viví en el fútbol y en la U", dijo el ex delantero azul.

"He seguido su carrera y creo que va a ser un aporte, pero creo que hay cosas muy serias que aún no se logran disolver o calmar las aguas porque seguimos en lo mismo, estamos a tres puntos de ir al descenso y todos queremos lo mejor para la U. Por eso digo que ojalá me inviten, no como referente ni nada, sino como un ex jugador del club", cerró.

El delantero argentino no ve con malos ojos llegar a la U | Foto: Agencia UNO

En cuanto a los dichos de Figueroa, fue claro en decir que "si viene alguna oferta de la U es un club importante, de lo más importante de acá, lo analizaremos, trataremos de tomar la mejor decisión, ponerse en forma para llegar a donde me toque y si me toca quedarme acá estar físicamente pleno para brindarme al equipo como lo he hecho siempre”, cerró el delantero que milita actualmente en el Al-Tai de Arabia Saudita.