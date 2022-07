El histórico ex atacante de los Azules, Sandrino Castec, dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que fue la igualdad de la Universidad de Chile ante Deportes Antofagasta, en donde quedó totalmente inconforme con el resultado obtenido

La Universidad de Chile estuvo a pocos minutos de poder hilar su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional, pero Deportes Antofagasta se lo impidió gracias a la anotación de Gabriel Torres en el cierre del encuentro, consumando de esta manera un empate que dejó un gusto amargo en los huéspedes azules.

Ante este resultado, un histórico de los Azules como lo es Sandrino Castec dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y comentó las sensaciones que le dejó esta igualdad ante los Pumas, con la cual no quedó para nada contento y se extraña del conformismo que existió con este empate.

“Yo vi el conformismo de empatar con el colista y eso lo encuentro complicado, me quede confundido de que se haya mejorado con un empate y con el colista del torneo. Esa parte va de la mano con lo que pasa en el club”, partió señalando Castec.

Siguiendo en la línea de sus declaraciones, el Bombardero fue categórico en señalar de que en la U no ha existido una mejoría y que esto se evidenció tras el empate ante Antofagasta, en donde el histórico atacante es pesimista, explicando que no se puede aspirar a mucho si no le logras ganar al colista.

La U estuvo a nada de conseguir el triunfo | Foto: Agencia Uno

“Si hablamos de mejoría, no sé cuál es la mejoría que hablamos, hablamos de una plantilla (Universidad de Chile) que vale 4 o 5 veces de lo de Antofagasta, un club que va en el último lugar, que aspiraciones puedes tener a pelear alguna cosa si te conformas en lo que viviste en el último partido”, profundizó a Bolavip Chile.

Finalmente, Castec tuvo palabras para los refuerzos de la U en este semestre, en donde se pudo ver el debut del defensor, Nery Domínguez y las sensaciones que le ha dejado en sus presentaciones el volante, Emmanuel Ojeda, en donde aprueba el nivel de ambos jugadores.

“Me gustó mucho (Domínguez), creo que Ojeda jugó un poquito más, están recién llegando. Lo importante es que estos jugadores vengan con las ganas de jugar, no estos jugadores que hay que esperarlos dos o tres semanas para que logren adaptarse al equipo, entonces yo creo que esa es la gracia de esto, la fe que se tengan ellos y eso es importante”, cerró.