Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, sin duda, son una de las parejas más mediáticas del jet set futbolero en Chile. El Mago y Aránguiz llevan cerca de dos décadas juntos y han protagonizado varios escándalos. El exjugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo no lo estaría pasando bien producto de su separación con la rostro de televisión. Al menos, así lo contó Fran García Huidobro, quien, de paso, culpó de todo a Mauricio Pinilla.

Hace algunas horas, el el programa Zona de Estrellas aseguraron que el adiós del Mago Valdivia con Daniela Aránguiz es un hecho. Aparecieron imágenes de la ex integrante del programa Mekano con el ex chico reality y amigo de varios futbolistas, Luis Mateucci, en una actitud bien cercana a la que sería, ahora, la ex de Valdivia.

La Fran García Huidobro, con los antecedentes sobre la mesa, empezó a analizar y a entregar más detalles sobre este bullado quiebre, donde aparece como otra pieza clave Mauricio Pinilla, quien es compañero ahora del Mago en sus labores como comentarista.

"Esta relación tiene más quiebres que un partido de tenis (...) Dicen que se portó mal el joven otra vez. Todo tiene un límite ¿Cuántos autos más puede tener Daniela Aránguiz? Yo conozco a Daniela y tiene un carácter bien potente (...) Parece que él (Valdivia) se está juntando con Pinilla", explicó.

Mauricio Pinilla y Jorge Valdivia tienen buena onda desde la Selección Chilena (Agencia Uno)

García Huidobro, en su habitual lenguaje cantó las verdades y entregó algún otro detalle, que podría ayudar a entender el final de la historia entre Valdivia y Aránguiz.

"Ya no juegan a la pelota, ya no entrenan. Ellos trabajaron juntos en TVN y dicen las malas lenguas que parecen que carretean juntos", esgrimió.