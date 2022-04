Santiago Escobar lo confirma: Junior Fernándes no estará en la convocatoria para enfrentar a Audax Italiano por sanción deportiva

La Universidad de Chile tendrá un duelo trascendental ante Audax Italiano por la undécima fecha del Campeonato Nacional, donde los Azules intentarán volver a abrazarse tras semanas sin conocer la victoria. Pero hay un tema que sigue generando ronchas entre los hinchas de la U y se trata de la fiesta de Junior Fernándes después del pálido empate ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Fue el propio Santiago Escobar que salió a hablar sobre este tema y dio a conocer la sanción que tendrá el jugador en los próximos días.

"Es un tema que el mismo Junior (Fernándes) lo mencionó. Él no estuvo en la calle o en una discoteca, él estuvo en el cumpleaños de su esposa, donde tiene todo el derecho. El jugador al otro día no entrenó, hablé con él con el grupo y hay un tema deportivo que yo como entrenador tomé una decisión y no estará en esta convoctaria", aseveró el estratega colombiano.

"No lo convocaré porque él no estuvo en el entrenamiento, entonces ya se aclaró con el jugador el tema y es una sanción deportiva mínima para enfrentar a Audax Italiano", añadió.

"Otras cosas que se dicen es ver querer sangre, ya les dije que habrá una sanción deportiva. Después, es su esposa, es su familia y los jugadores saben que hay unos derechos y unos deberes", concluyó Sachi.

Recordar que el partido entre los Azules e Itálicos está pactado para este sábado 23 a las 17:30 horas en estadio por confirmar.