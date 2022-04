Además, el estratega del Romántico Viajero remarcó que "no se ha hablado de refuerzos" y espera más adelante "entregar diagnóticos del club".

Santiago Escobar niega una posible salida de la U: "No me han dicho absolutamente nada sobre que pueda ser el último partido"

Universidad de Chile está enfocado en lo que será el partido ante Palestino de Gustavo Costas por la décima fecha del Campeonato Nacional, donde ambos elencos saldrán en búsqueda de las tres unidades debido al mal momento que atraviesan en las últimas fechas.

Durante este jueves, Santiago Escobar atendió a los diversos medios de comunicación, donde fue consultado acerca de su continuidad en el elenco universitario y sobre los refuerzos.

"La dirigencia no me ha dicho absolutamente nada sobre que pueda ser el último partido. Voy a trabajar con toda la confianza y voy a brindar mi cien por ciento para lo que se pueda hacer el día sábado", destacó el colombiano.

"Por ahora no se ha hablado de posibles refuerzos para el segundo semestre, todavía no me han llamado para que nos sentemos y hagamos una evaluación de este primer semestre. Vamos para la fecha diez y por ahora yo creo que vamos en tratar de ubicar al equipo en una mejor posición", detalló Sachi.

"Ya llegará el momento para conversar con ellos sobre que se pretende en algún momento porque habrá que hacer diagnósticos, evaluaciones, seguramente ellos también harán evaluaciones del cuerpo técnico, de los jugadores", complementó el exfutbolista.

Finalmente, recalcó que "hasta el día de hoy no nos hemos sentado a conversar sobre esas posibilidades, yo estoy concentrado en este partido ante Palestino y después mirar lo que viene", finalizó.