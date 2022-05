Santiago Escobar se va de Chile y le confiesa a periodista de ESPN: "Me voy con la conciencia tranquila, nunca me ha interesado ensuciar a nadie"

Un día después de la dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Audax Italiano en Valparaíso, el club laico hizo oficial la salida del entrenador Santiago Escobar, el que había llegado a principio de año para tomar las riendas del primer equipo azul.

La U tomó la decisión de reemplazar al colombiano por el DT de la sub 17, Sebastián Miranda, a la espera de que llegue su sucesor como fecha máximo el término de la primera rueda.

Escobar partió este miércoles a Colombia y según consigna el periodista de Espn Gonzalo Quiroz en su cuenta de Twitter, el estratega asegura irse tranquilo y sin ensuciar a nadie.

"A Medellín partió esta mañana Santiago Escobar tras dejar de ser el DT de La U. “Me voy con la conciencia tranquila, siendo transparente, nunca me ha interesado ensuciar a nadie, menos saliendo de un club. Hubo cosas que acepté y ya está”, señaló fuera de micrófono", consignó el profesional en su cuenta de Twitter.

Santiago Escobar se va de Chile sin querer "ensuciar a nadie" (Gonzalo Quiroz)

Bolavip conversó con Quiroz para que contara cuál era el semblante del ex entrenador de la U. "Lo vi tranquilo, obviamente no con el gusto de terminar su proceso y su idea es no generar un terremoto más para Universidad de Chile", asegura.

Respecto a su semblante, el periodista de Espn expresa que "la verdad es que lo vi cansado, pero también hay que entender que llegó a las 4 am al aeropuerto. Se excusó de hablar porque no quería ensuciar, que es su estilo de vida, que es transparente más allá de que hubo situaciones que no le parecieron".