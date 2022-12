Universidad de Chile está viviendo definiciones. A la ya oficialización de Mauricio Pellegrino como nuevo estratega azul, ahora falta por determinar los refuerzos que llegarán al Centro Deportivo Azul.

Pero en relación a la dura temporada que terminó, una de las últimas situaciones vividas fueron los dos interinatos de Sebastián Miranda, que a la postre terminaron salvando al equipo. Esa arista, gatilló que en los últimos días se haya hablado de un interés de Deportes La Serena por el ex Unión Española.

En conversación con Bolavip, Miranda agradeció la confianza que la dirigencia de Azul Azul le entregó en un momnento durísimo que vivía el equipo. "Primero es agradecer la confianza que tuvo el club en mi para ponerme al mando en una situación complicada como era en la que estábamos", fueron sus primeras palabras.

Sin embargo y a la consulta respecto a su futuro en el próximo año y si dirigirá en el fútbol profesional, el ex futbolista fue claro y enfático. "En base a eso, mi lugar en el 2023 es Universidad de Chile, continuar con el proyecto el cual por distintas situaciones que han ocurrido no hemos podido llevarlo a cabo, por lo menos desde mi lugar. Tanto el año pasado como este año, ha sido un sube y baja desde el primer equipo al fútbol formativo", confirmó Miranda.

El entrenador prosiguió con sus justificaciones para mantenerse a cargo del proyecto del fútbol formativo en la U y volvió a reiterar que por el instante, no pasa por su cabeza dirigir a un cuadro superior. "Creo que en mi plan de vida, por ahora, no está el dirigir equipos a pesar que he tenido ofrecimientos, los cuales agradezco mucho, pero cuando yo decidí venir a Universidad de Chile el año pasado mi intención siempre fue empezar a dirigir. Tenía experiencia como ayudante, pero quería tomar decisiones como entrenador y sigo pensando lo mismo. Mi intención es seguir creciendo, seguir perfeccionándome, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de viajar para así en algún momento tomar la decisión de ser entrenador", aseveró.

"Pero por ahora y por lo pronto mi intención es poder seguir aquí en Universidad de Chile con el proyecto del fútbol joven que tenemos muchas ganar de seguir llevando a cabo y seguir desarrollándolo, porque es algo que ya viene", concluyó Seba Miranda.