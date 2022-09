Tras el buen triunfo del último domingo por uno a cero ante Universidad Católica, Sebastián Miranda repetiría la oncena ganadora. La gran duda sigue siendo José Castro, que si bien viajó, algún problema físico lo ha complicado en las últimas horas, pero no debiese tener problemas para ir desde el arranque.

Un gran partido realizó Universidad de Chile derrotando a Universidad Católica por un tanto a cero el pasado domingo en el Estadio Santa Laura y que provocó mucha alegría en los fanáticos quienes hace rato no celebraban ante uno de sus clásicos rivales.

Fue un partido muy inteligente, de mucho sacrificio y que les permitió anular todo circuíto de los cruzados, entre ellos, el nexo de José Pedro Fuenzalida y Mauricio Isla que tanto dolor de cabeza les provocó hace un mes, pero ahora no tuvieron mayores inconvenientes.

A eso aspira Sebastián Miranda, quien con mesura y sabiendo que el foco debe estar en mantenerse en primera división, sabe que es una puerta que se podría abrir y que el club aspire a llegar a Copa Libertadores.

Para eso es necesario ser campéon de la Copa Chile o en estricto rigor llegar a la final, que el rival sea Ñublense y clasificarían directo al certamen continental, siempre y cuando los chillanejos terminen en segundo lugar en el torneo y así clasifiquen directamente a la fase de grupos.

Pero volviendo al día de mañana, en esta jornada todos entrenaron bien en el CDA, incluso José Castro y el propio Marcelo Morales. El primero, de gran momento, encendió las alarmas por un problema físico y si bien está con molestias, debiese ir desde el arranque, mientras que el segundo se quedó al margen de la ida, también por dolencias.

En ese sentido y considerando el tema del minutaje sub 21 por partido (180 por cada encuentro de Copa), aunque ya ganaron 60 minutos por Darío Osorio quien está en la gira de La Roja, todo apunta que el estratega azul apelará a un viejo pregón hípico que es el de "Caballo bueno, repite" y no debiese mover mayormente el once inicial.

Sebastián Miranda apuesta por repetir el once ante Universidad Católica (Agencia Uno)

Entonces el más probable once de Miranda, quien si bien no paró equipo, quiere eliminar a la UC e iría a la pelea con Martín Parra en el arco; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova y José Ignacio Castro; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Luis Felipe Gallegos y Lucas Assadi; Ronnie Fernández Sáez y Cristian Palacios.

El encuentro arrancará a las 17:30 horas de este miércoles en el Estadio Elías Figueroa Brander y será dirigido por Felipe González Alveal.