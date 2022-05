Universidad de Chile tomó aire el fin de semana pasado bajo las órdenes de Sebastián Miranda, en donde derrotaron a Deportes La Serena por 2-0 en un compromiso en donde los azules no hicieron un buen primer tiempo, pero en el complemento supieron darle la vuelta con más empuje y ganas que buen fútbol.

Uno de los puntos buenos que tuvo el conjunto azul la tarde del sábado en Santa Laura fue Hernán Galíndez, el criticado portero ecuatoriano que aún no convence al 100% a la hinchada azul, pero que el sábado estuvo atento para desviar o contener todos los embates papayeros.

Uno que sabe del puesto y de jugar en la U es Sergio ‘Superman’ Vargas, quien en conversación exclusiva con Hablemos del Bulla se refirió a la disputa en el arco azul entre Galíndez y el canterano Cristóbal Campos.

Sobre el meta ecuatoriano, dijo que “A mí me parece una buena contratación, creo que es un arquero de nivel y la U siempre tiene que tener arqueros de nivel, no estoy muy de acuerdo en que va a tapar a Cristóbal porque tiene que tener a dos de nivel, si no era Galíndez, era otro. Uno conoce a los que están, está Cristóbal y Pedro Garrido, que es un excelente arquero, está en ese grupo selectivo y estaba proyectado en los próximos años, pero recién tiene 18, no está para pelear un puesto en el primer equipo”.

Galíndez ha tenido partidos complicados con la U. | Foto: Agencia UNO

“Tú cuando traes a un arquero, lo traes para que sea número uno o pelee serlo, siempre un equipo grande tiene que tener 2 de nivel y tú viste que cuando no estuvo Galíndez, fue Campos titular, ahora está en Campos ganarle el puesto a Galíndez”, complementó.

Vargas cree Campos tiene que seguir preparándose: “Él tiene todas las posibilidades en cada entrenamiento. Lógicamente es un puesto diferente a los de campo, en donde hay que saber esperar, tener paciencia, aprovechar oportunidad, que todos los días tienes que entrenar al 100% sabiendo que no vas a jugar el domingo, un mes, dos, tres o hasta 6. El puesto de arquero es así, pero todo eso te da una fortaleza mental porque sabes que tienes que estar preparado porque si no entrenas en la semana, te llega la oportunidad y no la aprovechaste”.

Superman Vargas cerró diciendo que, lo anterior, está en “Un contexto de formación y en ese proceso aún está Campos, recién lleva una serie de partidos. Nosotros le hicimos el primer contrato y creemos que va ser el arquero de la U, pero también hay todo un proceso”, cerró.