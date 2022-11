Mariano Soso dirigió por primera vez en Chile y lo hizo en O'Higgins. Una campaña de tono medio, sacando 44 puntos de 90 y con diferencia de goles que quedó en cero.

Ese derrotero tiene al argentino como uno de los principales candidatos a la banca de la Universidad de Chile. Bolavip se contactó con periodistas que conocen bastante la interna del cuadro celeste y se refirieron que el ex estratega del Capo de Provincia suene en la U.



"O'Higgins tenía la misión de reestructurar el plantel. Durante el desarrollo del torneo costó mucho que esa idea que quería plasmar Soso funcionara y se viese reflejada en el juego, también. Hubo varios partidos claves donde simplemente el equipo no dio el ancho", argumenta Óscar Garrido, periodista de Radio Agricultura.

Sobre qué otros aspectos podrían ser criticables para el estratega, Garrido sentencia que "lo que se le podría criticar a Soso fue que se demoró mucho en encontrar el nivel que quería. Su juventud tuvo algunos pro y contra. No se si ha tenido desafíos importantes como sería la U, que también necesita refundarse de alguna manera, algo igual que O'Higgins y que le costó mucho desarrollar a Soso. La U necesita un técnico que saque resultados pronto y no se si Soso sea el indicado.Tuvo cosas buenas, también, se involucró con la cultura del club", señaló el comunicador de la 92.1.



Roberto Rojas, de Radio Bio Bio valoró el desempeño del trasandino en el banco de O'Higgins y que quizás, su juventud le pudo haber pasado la cuenta. "Me parece que es un técnico bastante capaz. Si bien en su primera experiencia en el medio nacional pecó de no conocer a todos los rivales, eso se pudo percibir en algunos partidos".

Agregó que "aún así su cuerpo técnico se ve preparado y luego una de las situaciones es el hecho que en muchos partidos que se vio en ganancia, incluso muy temprano, quiso cerrarlo antes y finalmente los terminó perdiendo o empatando, sentenció Rojas.

Finalmente, recurrió a la frase típica que tiene relación con los entrenadores ligados a un viejo conocido en nuestro balompié. "Los futbolistas hablaron bien del trabajo de Mariano Soso, más bielsista que el propio Marcelo Bielsa, con un verso muy marcado a ratos con esos que habla mucho y dice poco y que al hincha le aburre. El recuerdo de Eduardo Berizzo en Rancagua fue muy distinto a Mariano Soso y eso le molestaba a los seguidores", concluyó.

Poca experiencia y mala lectura de partidos son las principales críticas de comunicadores que cubren a O'Higgins de Rancagua hacia Mariano Soso (Agencia Uno)

Finalmente, Hernán Reyes, de Radio Rancagua fue enfático en señalar que lo de Soso fue complicado en Rancagua. "Su paso fue difícil, tuvo que armar un plantel desde cero, el cuadro celeste venía de pelear los últimos puestos y le costó llegar al fútbol que él deseaba en nueve meses. Cometió muchos errores, hubo partidos donde perdió por una mala lectura de juego y esa fue una de las causas por la cual no le renovaron", sostuvo Nano.

Sobre su eventual llegada a la Universidad de Chile, Reyes siente que algo de experiencia adquirida este 2022, le puede ayudar de cara al futuro en el país. "La única garantía de llegar a la U es que ya conoce el fútbol nacional, en una institución complicada, que no viene de buenas temporadas donde se le va a exigir llegar a un torneo internacional y conformar un plantel medianamente competitivo", concluyó.