Toby Vega explica por qué Mauricio Pellegrino prescinde de Lucas Assadi en Universidad de Chile: "No lo va poner porque no le gusta"

Universidad de Chile cosechó un empate para el olvido frente al colista Deportes Copiapó el fin de semana pasado, donde probablemente lo más destacable para los azules fue la solidez defensiva y el prendido ingreso de Lucas Assadi en el segundo tiempo.

El buen nivel que mostró el canterano de Universidad de Chile despierta los cuestionamientos sobre si debe arrancar de titular o no, debate que Marcelo ‘Toby’ Vega abordó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Acá la culpa es de la U, del técnico por no entrar con Assadi sabiendo que está jugando con el colista… para mí Assadi es un jugador que tiene que estar, uno lo ve en la cancha y no creo que haya estado mal en la semana”, dijo el ex jugador.

Assadi no ha tenido mayor protagonismo este 2023. | Foto: Agencia UNO

Vega asegura que Assadi no es del gusto del entrenador azul: “El equipo, como viene jugando, no muestra nada ofensivamente… yo creo que Pellegrino no lo va poner nunca porque no le gusta, no le gustan los 10 y él no juega con un 10”.

Para validar su punto, el Toby ejemplifica cómo acomodó a otros jugadores para que encuentren su lugar en la cancha: “Leandro Fernández es media punta y lo abría hasta que lo colocó donde debe jugar, libre. Con Osorio hizo lo mismo. ¿Y Assadi? No lo va hacer”.

¿Podrá Lucas Assadi convencer a Mauricio Pellegrino? Lo concreto es que ahora, los azules tendrán un compromiso amistoso frente a River Plate el sábado, donde la joya de la cantera azul bien podría ver minutos desde el arranque.