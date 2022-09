Toby Vega no tiene piedad con Matías Dituro, Luciano Aued y Mauricio Isla tras derrota de Universidad Católica ante la U

Universidad Católica tuvo una dura derrota ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de Copa Chile. El cuadro cruzado cayó 1-0 y pudieron ser más goles si no hubiera sido por Matías Dituro, quien tapó un par de jugadas claves para que los azules no sacaran ventaja.

Sin embargo, en Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega evaluó a algunos jugadores cruzados y entre ellos estuvo el portero argentino. El ex seleccionado nacional aseguró que a pesar de atajar un par de llegadas de peligro, la derrota pasó por el error en el gol de Cristián Palacios.

"A pesar de atajar dos, pierden el partido por culpa de él que no se equivoca siempre. Le pega muy bien al balón, que además es muy difícil. No le quiero echar la culpa a la cancha, pero él comete el error y pierden el partido", sostuvo Vega.

"Esa pelota iba para (Mauricio) Isla y como le pegó ya no iba para Isla. Ahí está la nota, un 3,0.", añadió al análisis del meta.

El 'Huaso' fue el peor evaluado por el ex seleccionado chileno | Foto: Agencia UNO

Otro de los jugadores a los que evaluó 'Toby' fue a Luciano Aued. El volante tampoco tuvo un buen cometido y aquello le valió la mala calificación por parte del panelista de 'TST'. "Impreciso en los pases, en la marca débil, pero muy mal Aued hoy. La nota, un 2.5", manifestó el ex jugador.

Finalmente, al que le puso la peor nota fue a Mauricio Isla. Para Vega, el 'Huaso' estuvo lejos de la imagen que venía mostrando y afirmó que por primera vez lo vio tan mal.

"Primera vez que lo veo jugar tan mal. Impreciso en los pases, no pudo pasar. Debe ser el peor partido que le he visto a Isla en la Católica. Quiso encarar y no lo hizo. La nota es un 2,0.", cerró.

El ex seleccionado evaluó al portero | Foto: TNT Sports

Toby Vega lo evaluó al volante argentino | Foto: TNT Sports