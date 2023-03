El periodista no ocultó su molestia por el bajo rendimiento de los dos equipos más importantes del fútbol chileno.

Toño Prieto estalla por el paupérrimo partido de Colo Colo y la U en el Monumental: "No lo llamen más Superclásico"

Un pobre espectáculo brindaron Colo Colo y Universidad de Chile, ya que en el Superclásico 193 se conformaron con un empate sin goles, con bajos rendimientos en los clubes más populares del país.

Los Azules consiguieron llevarse una unidad del Estadio Monumental, recinto en donde no le ganan a Colo Colo desde hace 22 años, mientras que el Cacique pudo mantener el invicto de 10 años sin perder ante el archirrival, así como aumentar la racha sin perder ante la U en Macul a 23 años.

Uno que no quedó nada contento con el compromiso es el periodista deportivo Antonio 'Toño' Prieto, que desató su fruia en Radio Cooperativa: "No le llamen más Superclásico hasta que jueguen un partido decente. El primer tiempo me dolieron los ojos, llamarle Superclasico a esto es caer en la realidad".

Albos y Azules no se sacaron ventaja en el Monumental | Foto: Agencia Uno

El comunicador agregó que "cuando me dicen 'esto es un Superclasico' es porque son dos equipos potentes, peligrosos, que quieren jugar y que quieren ganar. Entiendo que la U logró su objetivo de no perder, pero realmente en este llamado Superclásico en donde en la previa se habla mucho, el espectáculo es muy pobre".

"Yo le pondría como nota un 3 siendo generoso. Mucho juego limpio y fair play, ya que los de Colo Colo se la pasaban a los de la U, y los de la U se la devolvían permanentemente", cerró 'Toño' Prieto, muy ofuscado por el rendimiento de los equipos en el partido disputado en Pedrero.