U. Católica vs U. de Chile | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile

Se disputa una nueva edición del Clásico Universitario, esta vez por los cuartos de final vuelta de la Copa Chile. En este duelo la Universidad Católica buscará revertir el mal partido realizado ante la Universidad de Chile en la ida, en donde cayó por 1-0 debido al gol de Cristian "Chorri" Palacios tras error del portero Matías Dituro.

Los Cruzados recibirán con público a la U en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, buscando remontar el resultado ante su clásico rival. Para ello deben obligatoriamente ganar si es que pretenden seguir en carrera por el título de Copa Chile, y con ello el paso a la Copa Libertadores del próximo año.

Por otro lado, el Romántico Viajero intentará replicar el buen juego mostrado en el Santa Laura. De la mano de Sebastián Miranda, los azules llevan dos partidos ganados consecutivamente desde la salida del ex DT Diego López. Un triunfo o un empate en Valparaíso no solo hará que lleguen a semifinales de la copa, sino que será un envión anímico de cara a la lucha por no descender en el Campeonato Nacional.

Para este partido la U. de Chile intentará que su defensa, liderada por Nery Domínguez y Luis Casanova, replique lo realizado en las últimas jornadas. Por otra parte, la UC buscará encontrar el fútbol que los llevó a vencerlos 3-0 en el Estadio Nacional, aunque para este decisivo partido ante la U no contaría con el lesionado César Pinares.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Universidad de Chile?

Universidad Católica vs Universidad de Chile se enfrentan en un nuevo Clásico Universitario el miércoles 28 de septiembre a las 19:00 horas de Chile (El horario puede sufrir modificaciones).

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a la Universidad Católica vs Universidad de Chile?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming en vivo a la Universidad Católica vs Universidad de Chile?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.