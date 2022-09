U de Chile vs U Católica | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE los cuartos de final de la Copa Chile

El Clásico Universitario tendrá un nuevo emocionante capítulo, ya que por los cuartos de final de ida de la Copa Chile se enfrentan Universidad de Chile vs Universidad Católica.

Dos de los equipos más importantes del país protagonizan un duelo con mucha historia y el que ha estado marcado por grandes momentos a lo largo de la historia, con el nacimiento de jugadores que pasaron a ser leyendas. Esta vez el escenario será el Estadio Santa Laura, donde los Azules serán locales.

Universidad de Chile si bien no vive su mejor presente, al menos confían que de la mano de Sebastián Miranda el ambiente se haya renovado y esto se demuestre en la cancha de Independencia. Al menos en el último encuentro derrotaron a Palestino, victoria que no lograban hace ocho encuentros en el torneo local. Para este encuentro no contarán con Cristóbal Campos por estar en La Roja y su reemplazo será Martín Parra. Tampoco estará Darío Osorio.

Universidad Católica ha tenido un alza en su rendimiento en sus recientes partidos, sobre todo tras golear a la U por 3-0 en el Estadio Nacional a fines de agosto. Poco a poco Ariel Holan ha ido encontrando certezas respecto al equipo que empieza cada encuentro, lo que ha ido acompañado con tres victorias consecutivas.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Universidad Católica?

Universidad de Chile vs Universidad Católica juegan el domingo 25 de septiembre a las 17:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad de Chile vs Universidad Católica?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming en vivo a Universidad de Chile vs Universidad Católica?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.