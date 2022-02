Unión Española no inició de buena manera el Campeonato Nacional 2022, puesto que igualó 1-1 ante Palestino en Santa Laura en su estreno y el domingo cayó 2-1 frente a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Este viernes 18 de febrero a las 20:30 en Santa Laura el equipo entrenado por César Bravo buscará su primer triunfo en la competencia ante Everton por la fecha 3 en un partido que será emitido EN VIVO por TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

Everton en tanto se recuperó de su caída 2-0 ante Colo Colo en el Monumental con un triunfo 2-0 contra Coquimbo Unido en Viña del Mar. El equipo que dirige Francisco Menighini tratará empezar una buena racha con un nuevo triunfo.

El entrenador del equipo Oro y Cielo comenta la preparación de su equipo para el encuentro en Independencia: "Estamos muy bien, nos hemos recuperado del esfuerzo que significó el partido con Coquimbo que fue grande. A los que no les tocó participar desde el inicio hicieron un amistoso con San Felipe, una buena carga de trabajo. Recuperamos esos esfuerzos, hemos hecho hincapie para enfrentar a un rival muy complicado"

Paqui menciona las virtudes del equipo hispano: "La idea no es modificar tanto, siempre nos guardamos hasta el último para elaborar el once, pero no va a haber demasiados cambios. El rival sigue en la línea de lo que hizo la temporada pasada con su entrenador, le ha dado continuidad a lo que venía haciendo. Un equipo intenso, dinámico, de mucho ataque por los costados y claridad en el mediocampo. Me parece a lo que ya tenían le han agregado fichajes para el perfil de lo que buscan, independiente de que no se han dado los resultados es un equipo complicado, en especial de local", añade.

Cristián Droguett será el árbitro del partido, Manuel Marín y Eric Pizarro los asistentes. Nicolás Gamboa cumplirá la función de cuarto juez. La misión del VAR será para Ángelo Hermosilla y Sebastián Pérez.

El encuentro entre Unión Española y Everton será transmitido desde las 20:10 por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Por streaming link se podrá seguir por Estadio, ZappingTV y DirecTV GO.

MINUTO A MINUTO | Union Española vs Everton por la jornada 3 del Campeonato Nacional 2022