Universidad de Chile arriesga sanciones si no consigue estadio para el Superclásico con Colo Colo

Universidad de Chile trabaja con la mente puesta en la búsqueda de un recinto deportivo para el próximo fin de semana cuando deban enfrentar a Colo Colo en el Superclásico. Una instancia en la cual le podría perjudicar al elenco universitario en caso de que no logre dar con un recinto deportivo.

El reducto deportivo de Chillán es uno de los que está corriendo con ventaja para dicho compromiso, pese a las negativas que comienzan a surgir con los respectivos alcaldes de las ciudades y en la cual se dice que la propia ANFP está en la búsqueda para ayudar a los azules.

No obstante, en caso de que esta situación no pueda surgir al respecto existe la posibilidad de que el club bullanguero sea sancionado al respecto de no encontrar un reducto deportivo las cuales comienza a preocupar a la institución de Universidad de Chile.

Universidad de Chile enfrentando a Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Agencia Uno)

¿Qué es lo que dice el reglamento en caso de no encontrar estadio para el Superclásico?

Uno de los artículos de los cuales se entrega en el reglamento del fútbol chileno se da a conocer como una “obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actué como local”.

Es en esta misma donde se contempla que “En el evento que no se pudiese disputar un partido en la fecha y hora programada, por no estar a disposición del estadio designado en efecto, salvo fuerza mayor debidamente calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que se entenderá como triunfador, por un marcador de tres a cero”.

Pero no todo queda ahí, ya que, además se señala que “Adicionalmente, se cursará una multa al club infractor ascendente a los mil UF, pudiendo el Tribunal de Disciplina determinar que esta multa, o parte de ella, sea destinada por el directorio para reembolsar los gastos incurridos y acreditados por los clubes afectados”.