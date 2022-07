Universidad de Chile está gestionando el estadio para albergar el próximo Superclásico contra Colo Colo del 31 de julio. La dirigencia se mueve contra el tiempo luego de recibir la negativa de las autoridades de Valparaíso para usar el Elías Figueroa y todo indica que se moverán hasta el sur del país.

“Estamos tratando de solucionarlo, porque para nosotros es un problema. Queremos que se juegue, es un bonito espectáculo de fútbol que es histórico. Estamos viendo el estadio que pueda recibir este espectáculo. ¿Chillán? Estamos viendo opciones, no hay nada definido”, expuso Pablo Milad, presidente de la ANFP.

El ente rector del fútbol chileno aseguró que la realización del encuentro no está en riesgo y reconocieron que Chillán corre con ventaja para ser la sede. Para ello, están en constante contacto con las autoridades.

“Universidad de Chile está trabajando en conseguir el estadio de Chillán. Acompañamos en esto a los clubes, hacemos un monitoreo con las delegaciones presidenciales. No es la idea que soliciten un estadio y que por razones de seguridad las delegaciones lo rechacen. Por eso vemos la opción de Chillán, esperamos que haya una respuesta positiva, pero el Superclásico no corre riesgo”, dijo Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales.

El Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún aún es opción para el Superclásico. / FOTO: Agencia Uno

También se refirió a los dichos del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien avisó no iba autorizar el partido en el estadio Nelson Oyarzun. “Universidad de Chile tiene hasta esta semana para confirmar su estadio. En la mañana me comuniqué con ellos, conversamos lo que salió en la prensa de que había un portazo de Chillán y me dicen que no es tan así”, agregó.

Finalmente, puso una fecha tentativa para el regreso del Estadio Nacional para los partidos de fútbol. “Un plazo concreto todavía no nos dan, pero la esperanza es que en septiembre pueda volver el Estadio Nacional para el fútbol. Sabemos que está reservado para conciertos, pero si ya tiene reservas para eventos como Daddy Yankee o Coldplay, por qué no podría estar para el fútbol”, cerró.