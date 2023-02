El histórico ex jugador y entrenador de la Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda habló sobre lo que fue la presentación de la U en el partido ante Palestino, en donde pidió respaldar al DT Mauricio Pellegrino a pesar de su poco alentador inicio de temporada

La derrota de la Universidad de Chile por la tercera fecha del torneo nacional ante Palestino por 2-0, sigue generando distintas opiniones dentro del mundo de los ‘Azules’, quienes quedaron bastante preocupados por la actuación que mostró el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Ante la segunda caída de la U en esta temporada, el ex DT y jugador de los ‘Azules’, Víctor Hugo Castañeda habló con Radio ADN para hacer un análisis de lo que fue el desarrollo del encuentro entre el ‘Romántico Viajero’ y los ‘Arábes’, en la que no se mostró conforme con el rendimiento del equipo de sus amores.

“No me gustó lo que vi, fue superada por Palestino y el técnico tiene que sacar muchas conclusiones. Le faltó peso y contundencia arriba, eso tiene que ver el técnico para traer un nuevo jugador o modificar la forma de jugar”, partió señalando Castañeda

Uno de los puntos más bajos que vio el ex DT del conjunto Laico fue en la poca explosividad que vio desde mitad de cancha hacía adelante, en la que explicó que la salida de Cristián Palacios no favoreció en nada al equipo y que Osorio y Assadi no pudieron conectarse nunca al duelo.

Universidad de Chile busca tener un buen 2023 | Foto: Agencia Uno

“Con la salida de Palacios, el equipo perdió potencia arriba. A Assadi y Osorio les costó entrar en el partido, se supone que los jugadores con más experiencia los que deberían ser los estandartes del equipo“, declaró.

Uno de los jugadores más criticados finalizado el duelo ante el conjunto ‘Tricolor’, fue el arquero Cristóbal Campos, tras su error en el primer tanto de los locales, en el que ex futbolista no dramatiza ante aquello y confía en que el portero podrá aprender de esta mala situación.

“Un error lo comete cualquiera. Es un muy buen proyecto, pero cometió errores básicos en el gol. Los arqueros aprenden de esa forma, tiene que sacar las mejores conclusiones para no repetir esos fallos”, confesó a Radio ADN.

Finalmente, Castañeda dejó un importante llamado al pueblo de la Universidad de Chile, en la que pidió respaldar a su nuevo entrenador a pesar de este dubitativo inicio de temporada y espera que no vuelva la teleserie de despedir a un nuevo DT de manera anticipada.

“La mano de él se ha visto en la conformación del plantel. No creo que modifique su modelo de juego, acá hay que respaldarlo y echar todos para adelante, la U no puede pasar un año más con los mismos problemas de las últimas temporadas“, cerró.