El sábado fue nochebuena y ayer navidad, pero este lunes se hizo presente en Los Tenores de Radio ADN, el viejo pascuero, más conocido como Santa Cool en la 91.7 y por cierto, en su estilo trajo novedosos presentes para los comentaristas y la banda.

En esta ocasión, Santa hizo una mezcla navideña, como también con la fiestas patrias y a cada uno de los tenores, le dedicó una particular paya, siendo el regalo que traía en su particular saco.

La nota llamativa fue cuando al empezar su show señaló que "me dijeron traiga regalos a los chicos, a los tenores, de la música chilena algo para bailar. Yo busqué Los Quincheros, Sonora Palacios, Tommy Rey...algo para bailar a un tenor mágico y yo dije este es de buenas cumbias", mientras mostraba el disco de Anita Alvarado, La Geisha, quien lanzó hace algunos años haciendo humor con el episodio de hace algunas semanas que protagonizó con Jorge Valdivia, actual tenor de Radio ADN, pero que no estaba presente en el set.

Pero no todo quedó ahí, ya que Santa Cool estaba ácido y directo y lejos de mantener la paz navideña, Papa Noel no se guardó nada y llevó un verso dedicado al ex tenor, Juan Cristóbal Guarello, actualmente en Radio Agricultura.

"En el Polo Norte solía disfrutar tus comentarios severos junto a mi comitiva, sobre todo cuando gritabas 'en tu cara Cooperativa'. Por tanto no imaginé que cambiaría la alegría de Los Tenores por mover los tenedores con Hirane y Checho. Cuando lo supe, fijaté, quedé deshecho. Suele agarrarse del vestón blanco con el Chino Ríos y yo jajajaja me rio. Juan Cristóbal, tus dichos certeros fueron para Cagigao una tortura, lo que no me imaginé nunca es que te excitara tanto la Agricultura", fue el particular verso de Santa Cool.

Santa Cool le dedicó particular verso a Guarello (Captura Youtube ADN Chile)

Finalmente, tuvo palabras para el mundial reciéntemente finalizado. Felicitó a Argentina, pero dijo sentirse más cercano a los franceses. Es Papa Noel o Santa Cool, que apareció más tarde de los esperado (producto de los incendios en Viña del Mar) y de todas maneras entregó su diveritda rutina.