El ex defensor de los Azules, Waldo Ponce se refirió a la situación que atraviesa hoy en día la Universidad de Chile, en donde nuevamente el conjunto Laico se complicó con el descenso

Universidad de Chile atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional, en donde los dirigidos por Diego López han arrastrado un segundo semestre para el olvido, el cual los tiene nuevamente involucrados con la parte baja de la tabla, ubicándose a un punto del descenso a falta de siete jornadas.

Ante el complejo escenario al cual está inmerso nuevamente la U, un ex jugador de los Azules como lo es Waldo Ponce habló con Radio ADN y se refirió al momento del club, el cual le preocupa de gran manera pensando en lo han sido las anteriores paupérrimas campañas del conjunto Universitario.

“Ya llamamos más que a la rabia, al sentimiento que uno tiene de lo que está pasando, de varios años sufriendo. En la U se sufre, pero no sé si para tanto o tantos años seguidos. Uno lo lleva más por ese lado que por la rabia que uno pudo haber sentido“, partió señalando Ponce.

En la misma línea de lo anterior, el ya retirado defensor sentencia de que las cosas a nivel institucional se vienen haciendo mal en la U desde hace tiempo, lo cual se ve completamente reflejado en lo futbolístico.

La U no levanta su nivel en el torneo | Foto: Agencia Uno

“Nosotros nos hemos complicado. La U por sí misma ha llegado donde está, no porque otros clubes marquen diferencias, con cuatro a seis equipos que estén peleando el campeonato. Uno nunca quiere estar en esas posiciones, sino donde la U se merece“, apuntó el ex Azul.

A pesar del complejo momento que atraviesan los Azules, ‘Waldini’ destaca lo que ha sido la aparición de la sangre juvenil en la U, en donde Darío Osorio y Lucas Assadi han destacado y pone toda le fe en ellos para lograr revertir el mal momento del club.

“Me gusta, hay chicos que saben lo que significa el club, que es importante a la hora de jugar y revertir situaciones. Deben tener compañeros que acompañen en cuanto a la experiencia. Los jugadores jóvenes te ganan partidos, no campeonatos. Ojalá sea ese complemento, ojalá se sigan formando y tienen mucho que aprender todavía. Siempre es la camiseta la que cuenta en este sentido, ojalá puedan sacar esto adelante”, indicó el retirado jugador.

Finalmente, Ponce tuvo palabras para lo que sería una posible partida del entrenador Diego López ante una posible derrota ante Coquimbo Unido, a la que el ex central de La Roja no está de acuerdo y considera que un interinato en estos momentos no sería lo adecuado.

“Nuevamente un cambio de técnico o un interinato no sé si sea lo más factible. Estando de afuera uno lo siente así, pero en estas instancias más que tomar decisiones como esa implica que el grupo esté unido, saque esto adelante. Eso es más importante a decisiones que descomprimen un poco el ambiente, pero que no siempre son las más acertadas”, cerró