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Campeonato Nacional

Alineaciones de Universidad Católica y Audax Italiano por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Universidad Catolica vs. Audax, Campeonato Nacional
Universidad Catolica vs. Audax, Campeonato Nacional

Se viene Universidad Católica vs. Audax Italiano este sábado 10 de octubre desde las 20:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Universidad Católica y Audax Italiano

Universidad Católica viene de ganarle 3-2 a Palestino y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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Audax Italiano viene de ganarle 1-0 a O'Higgins y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Universidad Católica y Audax Italiano

Universidad Católica (4-1-4-1): Vicente Bernedo, Cristian Cuevas, Agustin Garcia Basso, Branco Ampuero, Sebastian Arancibia, Justo Giani, Fernando Zuqui, Matias Palavecino, Diego Corral, Jhojan Valencia, Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Audax Italiano (4-4-2): Tomas Ahumada, Felipe Salomoni, Marcelo Ortiz, Enzo Ferrario, Raimundo Rebolledo, Giovani Chiaverano Meroi, Marco Collao, Paolo Luis Guajardo, Franco Troyansky, Cesar Pinares, Diego Coelho. DT: Patricio Graff.

Suplentes de Universidad Católica: Agustin Farias, Clemente Montes, Francisco Valdes, Alfred Canales, Jimmy Martinez, Facundo Martin Gomez, Nicolas LHuillier, Nickolas Mariano Pino, Amaro Perez.

Suplentes de Audax Italiano: Vicente Zenteno, Mario Sandoval, Diego Monreal, Oliver Rojas, Damian Pizarro, Pedro Garrido, Michael Vadulli, Federico Mateos, Ariel Uribe.

La previa de Universidad Católica y Audax Italiano: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 20:00 (hora de Chile)
  • Historial: 69 cruces — Universidad Católica ganó 36, Audax Italiano ganó 21 y empataron 12
  • Último antecedente: 11/04/2026: Audax Italiano 3-4 Universidad Católica
  • Próximo partido de Universidad Católica: vs. Unión La Calera, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Audax Italiano: vs. Huachipato, domingo 25 de octubre
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