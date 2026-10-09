Alineaciones de Universidad Católica y Audax Italiano por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Universidad Católica vs. Audax Italiano este sábado 10 de octubre desde las 20:00 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Universidad Católica y Audax Italiano
Universidad Católica viene de ganarle 3-2 a Palestino y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Audax Italiano viene de ganarle 1-0 a O'Higgins y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Universidad Católica y Audax Italiano
Universidad Católica (4-1-4-1): Vicente Bernedo, Cristian Cuevas, Agustin Garcia Basso, Branco Ampuero, Sebastian Arancibia, Justo Giani, Fernando Zuqui, Matias Palavecino, Diego Corral, Jhojan Valencia, Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Audax Italiano (4-4-2): Tomas Ahumada, Felipe Salomoni, Marcelo Ortiz, Enzo Ferrario, Raimundo Rebolledo, Giovani Chiaverano Meroi, Marco Collao, Paolo Luis Guajardo, Franco Troyansky, Cesar Pinares, Diego Coelho. DT: Patricio Graff.
Suplentes de Universidad Católica: Agustin Farias, Clemente Montes, Francisco Valdes, Alfred Canales, Jimmy Martinez, Facundo Martin Gomez, Nicolas LHuillier, Nickolas Mariano Pino, Amaro Perez.
Suplentes de Audax Italiano: Vicente Zenteno, Mario Sandoval, Diego Monreal, Oliver Rojas, Damian Pizarro, Pedro Garrido, Michael Vadulli, Federico Mateos, Ariel Uribe.
La previa de Universidad Católica y Audax Italiano: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Chile)
- Historial: 69 cruces — Universidad Católica ganó 36, Audax Italiano ganó 21 y empataron 12
- Último antecedente: 11/04/2026: Audax Italiano 3-4 Universidad Católica
- Próximo partido de Universidad Católica: vs. Unión La Calera, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Huachipato, domingo 25 de octubre