Un triplete de Maximiliano Romero le permitió a Colo Colo golear 3-0 a la UC y dejarle en bandeja el Chile 2 a Universidad de Chile.

La resaca por la estrella 35 no afectó a Colo Colo. A solo dos semanas de levantar el título de la Liga de Primera, el Cacique derrotó sin mayores complicaciones por 2-0 a Universidad Católica en el Clásico por la Fecha 28 y le dio un impulso clave a Universidad de Chile, que ahora le sacó cinco puntos de ventaja a los cruzados en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores, cuando restan dos jornadas.

El primer gol de los albos llegó a los 14 minutos, cuando Maximiliano Romero le ganó la espalda a Agustín Farías y definió con categoría ante la salida de Darío Melo. Si bien el tanto fue anulado inicialmente por una posible posición de offside, la revisión del VAR terminó validando la conquista.

La UC acusó el golpe, y con un par de intentos buscó el arco rival, sin embargo la gran actuación de Vozinha impidió la paridad en el marcador.

Maximiliano Romero brilló con un doblete en el clásico entre Colo Colo y la UC (Photosport).

Tras el descanso, Colo Colo volvería a golpear rápidamente. Una magistral jugada personal de Álvaro Madrid por derecha le permitió sacar un centro a la boca del arco para que Maximiliano Romero estirara el marcador.

A los 89′ y cuando el partido se iba, el propio Romero sellaría una tarde inolvidable: el argentino capturó un balón en disputa y sacó un remate imposible para Darío Melo, sellando el 3-0 definitivo y la fiesta en Macul.

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Con este resultado, los albos mantuvieron su ventaja de diez puntos en la cima de la tabla de posiciones y llegaron a 64 puntos, mientras que los ‘Cruzados’ le dejaron en bandeja el Chile 2 a Universidad de Chile: la UC se estancó en 49 y mira a cinco unidades a la U cuando restan sólo dos fechas por disputar.

En la jornada 29, la penúltima de la Liga de Primera, Colo Colo recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, mientras que Universidad Católica enfrentará a Huachipato en el Claro Arena.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera