Colo Colo dio a conocer los precios para el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.

Colo Colo ya comenzó a preparar su próximo desafío en la Liga de Primera 2026, donde recibirá a Universidad Católica. Pese a que el equipo de Fernando Ortiz ya aseguró el título y sumó la estrella 35 a su palmarés, todavía debe disputar tres encuentros en el campeonato, entre ellos el esperado clásico frente a los cruzados.

El duelo programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental ya comenzó el proceso de venta de entradas para los hinchas albos. Sin embargo, los valores de los boletos no tardaron en generar reacciones entre los fanáticos albos, quienes cuestionaron los precios establecidos para el compromiso.

$16.500 la entrada más económica

Las entradas más económicas para adultos tendrán un costo de $16.500 y corresponden a los sectores de las galerías Arica, Magallanes, Galvarino, Lautaro, Tucapel y Caupolicán. En tanto, quienes quieran ubicarse en Cordillera deberán pagar $27.500.

Los valores aumentan considerablemente en las ubicaciones restantes: el sector Océano tendrá un precio de $44.000, mientras que Rapa Nui, la localidad más cara del Monumental, alcanzará los $82.500.

La publicación del club generó molestia entre parte de los hinchas de Colo Colo, que expresaron sus críticas en redes sociales por el costo de los tickets para el clásico ante Universidad Católica.