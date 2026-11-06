Hay fecha y hora confirmada para lo que será el clásico entre Colo Colo y U. Católica.

El fútbol chileno comienza a entrar en la recta final de la temporada 2026 y la emoción de la Liga de Primera sigue aumentando, en la que a pocas jornadas por disputarse, los equipos nacionales comienzan a definir sus objetivos de cara al cierre del torneo

Durante las últimas horas, desde la ANFP dieron a conocer una importante información y se trata de la programación de la fecha 28 de la Liga de Primera, jornada que tendrá como uno de sus principales atractivos el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.

Dentro de esta programación, se conoció la fecha y el horario para lo que será el enfrentamiento entre ‘Albos’ y ‘Cruzados’, en lo que será una nueva edición de los clásicos de nuestro país.

Este compromiso entre Colo Colo y Universidad Católica quedó pactado para el domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

Hay fecha y hora para el clásico entre Colo Colo y la UC | Foto: Photosport

Este duelo podría ser importante para ambos equipos, en la que por parte de los ‘Albos’, en caso de no poder asegurar el campeonato en la próxima fecha ante Ñublense de Chillán, podría tener su próxima oportunidad en este duelo ante los ‘Cruzados’.

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Por otra parte, para la Universidad Católica este duelo es fundamental en lo que es su lucha por el Chile 2, ya que no puede perder más puntos para aspirar a dicha plaza, la que hoy en día posee su clásico rival: Universidad de Chile.

Cabe recordar que el último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Universidad Católica, en el Claro Arena, en donde Javier Correa fue la gran figura con un doblete.