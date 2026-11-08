La UC golea a Deportes Limache y se adueña del Chile 2: así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Universidad Católica goleó a Deportes Limache y se trepó a la segunda posición de la tabla en la Liga de Primera.

Universidad Católica y Deportes Limache disputaban en esta jornada un duelo crucial para ambos en lo que son sus deseos de poder decir presente en una competencia internacional para la temporada 2027.

En lo que fue este enfrentamiento, la Universidad Católica consiguió una sólida e importante victoria en condición de local, en la que venció por 3-0 a Deportes Limache con un doblete de Fernando Zampedri y otro gol de Tomás Asta-Buruaga.

Con este resultado, el conjunto de la ‘Franja’ llegó al segundo lugar de la tabla de posiciones, adueñándose del Chile 2 con 49 puntos, mientras que el conjunto ‘Tomatero’ se quedó en la cuarta posición con 40 unidades.

Para la próxima fecha, la Universidad Católica se enfrentará en condición de visitante ante Colo Colo, mientras que Deportes Limache recibirá en casa a Deportes La Serena.

La UC goleó a Deportes Limache | Foto: Photosport

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA