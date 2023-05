La “Temporada de Humo” comenzó con todo y uno de los primeros nombres que aparecieron en el radar de Universidad de Chile, fue el de Joe Abrigo, volante que estaría siendo seguido de cerca por los azules para acompañar a Lucas Assadi en la creación, o, ser su reemplazo en caso de que lo vendan.

En tierras piratas el diario La Región de Coquimbo, en su sección “Al filo de la noticia”, no sólo replican la información de Bolavip, también dan detalles de la molestia que habría en los hinchas del Barbón por la presunta partida del talentoso mediocampista.

“Joe Abrigo estaría listo en Universidad de Chile, los hinchas de Coquimbo Unido en su mayoría catalogan como una traición la eventual decisión del jugador. Además, porque ‘iría a calentar el asiento en la banca de los azules’”, publican.

El Diario La Región asegura que Abrigo está listo en la U

Igualmente recordemos que el propio Joe Abrigo conversó con Bolavip a principio de semana y dejó en claro que “la verdad me golpean con la noticia porque le dije a mi representante que no me dijera nada hasta que volvamos (de vacaciones). Lo tomo con calma y sabiendo también que la primera rueda que tuve fue para tomar ritmo y la segunda es para volver a mi rendimiento”.

También conversamos con el entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, el que fue categórico al dejar en claro que: “Más allá de dar nombres propios, tenemos una ilusión y la gente en Coquimbo está ilusionada y nosotros debemos estar con los pies en la tierra, pero si ya demostramos un potencial, no hay que debilitarlo, hay que fortalecerlo y en ese sentido no es conveniente que se vaya ningún jugador”.